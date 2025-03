Dom Zani: acompanhemos o Papa com a oração

Vatican News

“Com a oração do terço, invoquemos a Virgem Maria, Mãe da Igreja, pela saúde do Santo Padre Francisco, a quem acompanhamos todos os dias”. Com essas palavras, dom Angelo Vincenzo Zani, arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana, introduziu na noite desta quinta-feira, 20 de março, o terço pela saúde do Papa na Praça de São Pedro.

Meditando sobre os Mistérios Luminosos, ou seja, aqueles relativos à manifestação da divindade de Jesus Cristo – “O batismo de Jesus”, “O primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná”, “O anúncio do Reino de Deus e o convite à conversão”, “A transfiguração de Jesus no Monte Tabor”, “A instituição da Eucaristia” – estavam presentes cardeais, bispos, prelados, sacerdotes e religiosos da Cúria Romana e da diocese de Roma. Após a oração das cinco dezenas de Ave-Marias, do Salve Rainha e da Ladainha de Loreto, dom Zani invocou a Deus para que, por intercessão da Virgem, sustente a fé e reavive a esperança dos crentes, “para que nenhum obstáculo” faça com que “se desviem do caminho que conduz à salvação”. Por fim, a oração mariana foi encerrada com o Oremus pro Pontifice e um canto à Virgem Maria.