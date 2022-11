Dom Mariano no 18º Congresso Eucarístico Nacional em Recife

A Arquidiocese de Olinda e Recife acolhe o 18º Congresso Eucarístico Nacional entre 11 e 15 de novembro. Para esta edição, o tema escolhido foi “Pão em todas as mesas”, já o lema foi retirado do livro dos Atos dos Apóstolos: “E todos repartiam o pão e não havia necessitados entre eles” (cf. At 4,32).

O evento contará com extensa programação, com a presença de lideranças nacionais de pastorais e movimentos, religiosos, religiosas, padres, bispos e arcebispos de todo o país. Durante o congresso, será realizado um Simpósio Teológico, com palestras e oficinas assessoradas por diversos padres e bispos. Nosso Bispo Diocesano Dom Mariano Manzana estará sendo acolhido pela Paróquia São Pedro Apóstolo, em Gaibu, Cabo de Santo Agostinho.







A Programação

Na sexta, 11, o Congresso começa logo pela manhã às 8h na capela que está sendo montada no Centro de Convenções de Recife. As feiras católicas e exposições também começarão neste mesmo horário.

Já no período da tarde, às 15h, na Catedral da Sé da Arquidiocese, os duzentos bispos inscritos rezarão a liturgia das horas e posteriormente, após visitarem o museu de arte sacra e o seminário de Olinda, serão encaminhados novamente para o Centro de Convenções para a missa de abertura oficial.

Já no sábado, 12, a programação envolverá Momento Mariano, Celebração Eucarística e catequese pública nas paróquias. Às 20h, no Centro de Convenções, uma Vigília para e com as juventudes.

No dia 13, inúmeras paróquias da arquidiocese receberão celebrações de primeira eucaristia. Na segunda, 14, as comunidades paroquiais receberão missas, priorizando as periferias.

O último dia do evento será marcado por uma visita guiada pela cidade de Olinda e Recife, assim como o “Encontro de Coros” na Basílica do Carmo. Outro evento significativo será a inauguração da Casa do Pão, que oportunizará um almoço para os irmãos em situação de rua. Haverá também Apresentação Musical e a Celebração Eucarística de conclusão no marco zero, contando com a procissão junto do Santíssimo Sacramento até o Pátio da Basílica do Carmo.

Simpósio Teológico

O Congresso reunirá centenas de pessoas para, seguindo o objetivo do encontro, professar e dar testemunho público da fé no mistério eucarístico. A organização pensou em momentos para aprofundar a Teologia da Eucaristia.

Para isso, o Simpósio Teológico contará com conferências e oficinas que serão desenvolvidas a partir do Texto-base encaminhado ano passado para as Arquidioceses e dioceses de todo o território nacional.

