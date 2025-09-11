Dólar cai a R$ 5,37 e Ibovespa opera em máxima após dados de inflação e emprego nos EUA

O dólar começou esta quinta-feira (11) em alta, mas inverteu o sinal e atingiu o menor nível intradiário (durante o dia de negociação) desde 11 de julho de 2024, cotado a R$ 5,3741.

Por volta das 15h50, a moeda americana recuava 0,37%, a R$ 5,3870. Já o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, avançava 0,53%, aos 143.098 pontos, após ter alcançado a máxima de 144.012 pontos.

Nos Estados Unidos, os dados de inflação vieram um pouco acima do previsto por economistas, mas isso não diminuiu as expectativas de que o banco central americano (Federal Reserve) possa cortar os juros na próxima semana. A razão é que os pedidos de seguro-desemprego superaram as projeções, o que animou investidores ao redor do mundo (veja mais abaixo).

No campo político, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro — e a possibilidade de sua condenação e possíveis retaliações do governo americano — continua no radar do mercado.

▶️ Nos EUA, foi divulgado o índice de preços ao consumidor (CPI) referente ao mês de agosto. O indicador registrou alta de 0,4% em relação ao mês anterior e acumulou 2,9% no ano. Apesar de o resultado ter superado as expectativas dos economistas, ele não tem afastado as apostas de que os juros serão reduzidos.

Seguindo nos EUA, na semana encerrada em 6 de setembro foram registrados 263 mil novos pedidos de seguro-desemprego — o número representa o maior volume de solicitações iniciais desde 23 de outubro de 2021. O resultado ficou acima da expectativa dos analistas, que projetavam 235 mil novos pedidos.

🔎 Com sinais de inflação sob controle e um mercado de trabalho dando sinais de fraqueza, cresce a expectativa de que os juros nos EUA possam cair. Isso torna o dólar menos atrativo para investidores, enquanto países como o Brasil, com juros ainda altos, acabam atraindo mais capital estrangeiro. Esse movimento ajuda a valorizar o real e contribui para a queda do dólar por aqui.

▶️ Falando em juros, o Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa em 2% pela segunda reunião seguida, após tê-la reduzido pela metade ao longo de um ano. A decisão foi tomada porque a inflação na região se aproximou da meta de 2%.

▶️ No Brasil, o foco está em mais uma etapa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete acusados por tentativa de golpe de Estado. O voto da ministra Cármen Lúcia está previsto para começar a partir das 14h.

▶️ Além disso, economistas consultados pelo Ministério da Fazenda para o relatório Prisma Fiscal de setembro projetam um déficit primário de R$ 69,99 bilhões para 2025, ligeiramente melhor que os R$ 70,88 bilhões estimados antes. Para 2026, a previsão piorou: déficit de R$ 81,83 bilhões, ante R$ 81,06 bilhões.