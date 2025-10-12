Dois suspeitos são presos com grande quantidade de drogas em casa abandonada no bairro Belo Horizonte

Uma ação rápida e eficiente da equipe da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM), do 2º Batalhão de Polícia Militar, resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de uma grande quantidade de drogas na noite desta sexta-feira (10), em Mossoró, na região Oeste do Rio Grande do Norte.

De acordo com as informações repassadas pela polícia, a guarnição recebeu uma denúncia informando que em uma casa abandonada, localizada na Rua A. Rodrigues, no bairro Belo Horizonte, estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes.

Diante da informação, os policiais se deslocaram até o endereço para averiguar a situação.

Ao chegarem ao local, os militares constataram movimentação suspeita e, ao perceberem a presença da viatura, alguns indivíduos tentaram fugir, pulando muros de residências vizinhas.