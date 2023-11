Dois jovens morrem afogados em açude de São Francisco do Oeste

Na tarde deste domingo, 19, uma fatalidade culminou a vida de dois jovens que se banhavam no açude São Gonçalo, situado na zona rural de São Francisco do Oeste, munícipio do Alto Oeste Potiguar.

Segundo informações, um dos jovens tentou ajudar o outro, que não sabia nadar e caiu de uma boia, mas ambos morreram. Uma das vítimas não possuía habilidades para nadar e acabou em processo de afogamento.

O Corpo de Bombeiros de Pau dos Ferros foi acionado para o resgate. Os corpos teriam sido encontrados presos a uma cerca de arame farpado, no fundo do açude.