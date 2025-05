Dois homens são presos por estupro de vulnerável em Natal

Policiais civis da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente de Natal (DPCA/Natal), com o apoio do 1º Núcleo de Investigação Qualificada (NIQ) e da Delegacia Especializada na Investigação de Crimes Contra a Ordem Tributária (DEICOT), prenderam, nesta terça-feira (20), dois homens investigados pela prática do crime de estupro de vulnerável. As prisões ocorreram mediante cumprimento de mandados expedidos pela 15ª Vara Criminal de Natal, sendo um de prisão condenatória e outro de prisão preventiva.

O primeiro homem, de 37 anos, foi condenado a 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado. Ele foi localizado e preso na capital potiguar. O segundo investigado, de 53 anos, foi preso preventivamente. Ele é suspeito de praticar crimes sexuais contra crianças e adolescentes durante corridas realizadas enquanto atuava como motorista de aplicativo. O homem estava foragido e foi localizado durante diligências das equipes policiais.

Ambos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A ação contou também com o apoio de policiais civis da Delegacia Especializada no Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (DECCOR) e foi realizada no contexto da Operação Caminhos Seguros, que tem como objetivo prevenir e reprimir crimes sexuais contra crianças e adolescentes.