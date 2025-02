Dois homens são presos com mais de 100 quilos de maconha na Grande Natal

Policiais civis da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Contra a Ordem Tributária (DEICOT), com apoio da Delegacia Especializada em Narcóticos de Natal (DENARC/Natal), prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (20), dois homens suspeitos de tráfico de drogas. A ação ocorreu em uma empresa de logística, localizada no bairro Parque de Exposições, em Parnamirim, na Grande Natal, e resultou na apreensão de aproximadamente 100 quilos de maconha.

As diligências foram realizadas pela DEICOT durante uma fiscalização de rotina, que identificou a movimentação suspeita e localizou a carga de entorpecentes. Diante da grande quantidade de droga apreendida, a DENARC/Natal foi acionada para reforçar as diligências e apoiar na prisão dos suspeitos. Durante a operação, os investigados foram abordados no momento em que se preparavam para retirar a droga do local.

Os dois homens foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais e, após a autuação em flagrante, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e solicita que informações sobre crimes sejam repassadas, de forma anônima, pelo Disque Denúncia 181.