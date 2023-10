Dois homens são mortos a tiros em um intervalo de menos de 1 hora em Natal

A primeira ocorrência aconteceu na rua Padre Cícero, no bairro Felipe Camarão. Segundo informações da Polícia Militar, ocupantes de um veículo prata chegaram a uma oficina mecânica, entraram no local e atiraram contra três pessoas que estavam no estabelecimento.

Um cliente da oficina foi atingido com um tiro no peito. Ele chegou a ser socorrido, mas, segundo a Polícia Militar, morreu na ambulância. O dono da oficina e sua esposa foram baleados e socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cidade da Esperança.

Menos de uma hora após o crime em Felipe Camarão, um homem foi morto a tiros próximo a um bar e restaurante na avenida Capitão-Mor Gouveia, no bairro Cidade da Esperança.