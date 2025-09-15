Dois homens morrem e carro é incendiado após acidente na BR-101 na Grande Natal
Caminhonete atingiu uma motocicleta na altura de Ceará-Mirim. Os dois ocupantes da moto morreram no local. Veículo foi incendiado no meio da rodovia por moradores revoltados com o acidente.
G1 RN
Um acidente deixou dois homens mortos na noite deste domingo (14) no km 54 da BR-101 Norte, na altura do distrito de Aningas, em Ceará-Mirim, na Grande Natal. Após a batida, moradores da região incendiaram a caminhonete envolvida, que ficou em chamas no meio da rodovia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi do tipo traseira. A caminhonete, onde estavam o motorista, a esposa, e duas crianças – que não se feriram -, atingiu a motocicleta.
O condutor da moto Neilson Varela do Nascimento, de 58 anos, e o passageiro João Paulo da Silva, de 55 anos, morreram no local.
Revoltados com o acidente, moradores da região incendiaram a caminhonete. Imagens feitas logo após o acidente mostram o veículo em chamas no meio da BR-101. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.
O motorista da caminhonete permaneceu no local até a chegada dos policiais rodoviários federais. Ele foi ouvido e liberado.