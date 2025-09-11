Dois homens morrem após troca de tiros com a polícia em Mossoró

Na noite desta quarta-feira (10), uma ocorrência de assalto terminou em perseguição e confronto entre suspeitos e a Polícia Militar em Mossoró. As informações são do Blog Fim da Linha.

Dois homens praticaram um assalto a uma residência no Conjunto Abolição I, renderam os moradores e na fuga levaram uma caminhonete S-10 da família. A Polícia Militar foi acionada e localizou o veículo nas proximidades da UPA do Santo Antônio, iniciando uma perseguição.

Os suspeitos, ao avistarem a viatura, fugiram em alta velocidade, reagiram e houve troca de tiros, momento em que os assaltantes perderam o controle do volante e bateram a caminhonete em um poste de iluminação pública.

No confronto, os suspeitos identificados como, Daniel Derick de Freitas Lima, conhecido como “Babú” e Maycon Crhistian do Nascimento, foram baleados e socorridos para o Hospital Tarcísio Maia, no entanto, acabaram não resistindo e foram a óbito na unidade hospitalar.

Com eles, os militares apreenderam duas armas de fogo e outros materiais que deverão passar por perícia. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação, a fim de apurar a participação da dupla em outros crimes na cidade.