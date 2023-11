Dois comprimidos foram usados para dopar gerente de banco morto em Natal, aponta investigação

A delegada Taís Aires, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), concedeu entrevista nesta quinta-feira 02 e deu detalhes sobre o caso em que um gerente de banco havia sido vítima de latrocínio em Natal, após ser dopado com um “Boa noite, Cinderela” por duas suspeitas. O corpo do homem foi abandonado sem roupas.

Conforme a policial, ainda não se tem confirmação específica sobre a droga utilizada durante o crime, pois é necessário ser remetida uma amostra para identificar. Porém, dois comprimidos foram usados.

Ao ser perguntada sobre qual droga utilizada durante o crime, a suspeita afirmou não saber. O material foi colocado na bebida da vítima. A dupla disse também que é a primeira vez a ter cometido o crime, mas uma das mulheres tem um boletim de ocorrência em aberto pela mesma prática.

“Foi a partir dessa droga que elas utilizaram com o sentido de dopá-lo, ele acabou começando a passar mal e elas, ao invés de prestar socorro, abandonaram ele em um local à esmo e ele acabou falecendo”, afirma.

De acordo com a delegada, uma das suspeitas confessou o crime durante depoimento prestado à polícia e seguiu para fazer exame de corpo de delito no Instituto Técnico Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep-RN). Uma outra mulher supostamente envolvida já está presa e também confirmou a prática.

“Todas as duas quando foram ouvidas confirmaram a prática de delito, mas que não tinham a intenção de causar a morte da vítima. A intenção de ambas era dopar a vítima para subtrair os pertences”, disse.

O crime

Policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, nesta quinta-feira (02), uma mulher, de 27 anos, investigada como uma das envolvidas no latrocínio de um gerente de banco, de 38 anos, ocorrido no dia 22/09/2023, no bairro Capim Macio, Zona Sul de Natal. A prisão aconteceu no bairro Salinas, Zona Norte de Natal. O homem foi vítima do golpe “Boa Noite, Cinderela” e a primeira suspeita, uma mulher de 28 anos, foi presa em flagrante na noite do dia do crime.

As investigações apontaram que além da primeira mulher presa em flagrante no bairro de Lagoa Nova, Zona Sul de Natal, existia a participação confirmada de mais uma suspeita no crime de latrocínio. Na ocasião, a vítima foi deixada totalmente despida e desacordada em um terreno baldio no bairro Capim Macio por duas mulheres que estavam em um veículo Onix, da marca Chevrolet, de cor branca. As investigações, por parte de policiais civis da DHPP, continuaram e nesta quinta-feira 02 um mandado de prisão foi cumprido.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.