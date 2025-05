Doenças respiratórias representam 44% dos casos de internação de crianças no RN

As doenças respiratórias representavam, nesta quarta-feira (28), 44% dos casos de internação de crianças e adolescentes em leitos pediátricos na rede pública de saúde do Rio Grande do Norte. Os dados foram repassados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) a pedido do g1.

De acordo com a Sesap, na média geral dos leitos – considerando os adultos e neonatal, além dos pediátricos – os doentes respiratórios representavam 14% do total das internações.

Apesar da proporção maior nos leitos pediátricos, a pasta informou que a situação é tida como controlada no momento.

No Rio Grande do Norte, nesta quarta (28), havia 84 crianças internadas em leitos pediátricos na rede pública de saúde do RN com doenças respiratórias, segundo a Sesap. Dessas, 21 estavam em UTIs e 63 em enfermarias.

🔎 No Brasil, as doenças respiratórias avançaram em alguns estados. Nesta quarta (28), Pernambuco decretou estado de emergência após o aumento de casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) em crianças e pela superlotação dos leitos pediátricos na rede de saúde do estado.

🔎 No Rio Grande do Sul, o aumento de casos respiratórios graves também gerou um decreto de emergência neste mês, assim como em Minas Gerais. No Maranhão, por exemplo, o aumento de casos fez alguns municípios adotarem medidas para evitar o contágio.

O Regula RN, plataforma que monitora as regulações no Rio Grande do Norte, mostrava que não havia pressão sobre os leitos da rede pública de saúde nesta quarta: havia 45 leitos críticos disponíveis e 78 leitos clínicos.

O RN recentemente anunciou abertura de 30 novos leitos.

➡️ Contexto: A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) abrange casos de síndrome gripal mais agressivos que comprometem a respiração e podem levar à internação por causarem febre, dores, dificuldade de respirar e tosses por um período mais prolongado. As causas podem ser vírus respiratórios, bactérias, fungos e outros agentes. Se não tratado ou em pacientes mais frágeis, como idosos, pode levar à morte.

Casos no RN

O boletim epidemiológico mais recente da Sesap com dados de doenças respiratórias apontava que o estado registrava 50 óbitos por SRAG neste ano, além de 19 por Covid. Alguns dados foram atualizados até o dia 10 de maio e outros até 14.

“Analisando a classificação e a evolução dos casos de SRAG no RN, é aparente que a distribuição das notificações de SRAG por faixa etária mostra um número maior em crianças de 0 até 9 anos, correspondendo a 48,3% das notificações”, cita o documento.