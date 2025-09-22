Documentos revelam que ex-delegado-geral estava na mira do PCC

Em 2019, logo após assumir o cargo de delegado-geral — o mais alto da Polícia Civil de São Paulo—, comandou a transferência de 22 líderes do PCC para presídios federais de segurança máxima. Meses depois, a polícia prendeu o grupo conhecido como “Bonde dos 14”. Em audiência sobre o caso, o próprio Ruy revelou que seu nome estava em uma lista de alvos dos criminosos.

Relatório secreto e ordens de dentro da prisão

Ruy ficou no cargo de delegado-geral até 2022 e se aposentou em 2023, mas deixar a polícia não o afastou das ameaças.

O Fantástico teve acesso a um relatório de 2024, chamado “Bate Bola”, que detalhava planos de atentados contra autoridades. As ordens saíam de dentro dos presídios.