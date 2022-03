Documentário “Longe de Casa” será lançado nessa terça-feira

O Laboratório de Narrativa Hipermídia (HiperLAB) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), em parceria com a Íntegra Comunicação, lança nesta terça-feira, 29, o documentário “Longe de Casa”, que retrata a vida dos indígenas venezuelanos que vivem em Mossoró.

O evento de lançamento será às 19h, no Teatro Lauro Monte Filho, com entrada gratuita. A organização pede a quem puder levar 1 quilo de alimento não-perecível para doação às famílias da etnia Warao.

“Pensamos em produzir esse filme para ouvir o que eles têm a dizer, a reivindicar, e também na tentativa de sensibilizar a sociedade e os poderes públicos a entenderem a necessidade de garantir os direitos constitucionais que estas famílias têm, na condição de refugiados. Eles precisam de atenção e de respeito”, comenta o jornalista e professor da Uern, Esdras Marchezan, um dos diretores e roteirista do filme.

“Ao fazer o documentário, nos deparamos com várias situações de degradação da condição humana, que atingem os refugiados, especialmente as dificuldades de moradia, alimentação, além do grande preconceito. Com esse trabalho, esperamos sensibilizar a sociedade para que possa ter um olhar diferente para essas famílias”, ressalta a jornalista Izaíra Thalita Lima, que assina a produção e também a direção do curta.

A direção, produção e roteiro são dos jornalistas Esdras Marchezan e Izaíra Thalita. Fotografia, imagens e edição de Lu Nascimento, estudante do curso de Jornalismo da Uern. Finalização: Elli Cafrê. Sound Design: Gilboy. Still: Renato Gomes. Direção de arte: Antônio Laurindo, estudante do curso de Publicidade e Propaganda da Uern.

Para produção do filme, os realizadores contaram com apoio da Uern por meio da UERN TV e do Grupo de Estudos Culturais (Gruesc).