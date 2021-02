Documentário conta história da cidade e de personagens de Carnaubais

O documentário Carnaubais: nossa gente, nossa história, dirigido pelo músico e produtor cultural Zelito Coringa, será lançado no final de março de 2021, no canal da Z-CRIAR Produções, do Youtube. O trabalho, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, aborda fatos e revela personagens do lugar de 11 mil habitantes que foi desmembrado de Assú-RN e se tornou município aos 18 de setembro de 1963.

As narrativas mesclam fatos históricos e cultura popular, como a destruição provocada pela enchente de 1974, atribuída a uma profecia de Frei Damião. De acordo com o religioso, Carnaubais viraria uma cama de baleia.

A devoção a Santa Luzia, mesmo antes de o município ser criado, teria salvado a vila de um grande incêndio. Um barão teria pedido ajuda à padroeira da visão, que o atendeu mandando chuva abundante para apagar as chamas. Em agradecimento, foi-lhe erguida uma capela.

Zelito Coringa afirma que o projeto “é uma excelente oportunidade para contar a história da cidade que foi berço da cantora Núbia Lafayete e do líder sindical salineiro Manoel Torquato, fundador do Sindicato do Garrancho”, que tinha esse nome porque “os trabalhadores, para encobrirem seus rastros, amarravam garranchos nas pernas”.

Carnaubais abriga a maior reserva de carnaubeiras da américa latina. “Queremos documentar a história através dos relatos de seus moradores e de personagens que guardam a rica memória dos acontecimentos vividos, disponibilizando o documentário para as pessoas interessadas”, afirma Coringa.

O documentário registra a presença de artistas que residem no município e fazem a cena cultural, a exemplo dos violeiros Hominho Costa e José Jonhson, do músico Johnatan Lopo, da educadora e poetisa Aldinete Sales, da cantora Rafaela Souza, intérprete de Núbia Lafayete, e dos jovens músicos João Vítor e Júnior.

“Na condição de artista nascido em Carnaubais e produtor cultural, tenho me preocupado com o registro da memória do meu município. Sei da importância de ouvir a classe artística e mostrar nossos valores culturais. Nossa história é o que nos identifica e diz muito sobre quem fomos e quem somos”, destaca o produtor.

Ele acredita que “a sociedade carnaubense se sentirá privilegiada por ver sua história na tela e sendo vista por pessoas de todos os lugares onde a rede mundial de computadores possa chegar”.

Durante as gravações, foram tomados os cuidados sanitários necessários à prevenção da Covid-19.