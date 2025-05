Doações de leite humano no RN beneficiaram quase 6 mil recém-nascidos em 2024

Com o objetivo de estimular a doação de leite humano e promover debates sobre a importância do aleitamento materno, no dia 19 de maio é celebrado o Dia Mundial da Doação de Leite Humano.

No início de maio, o Ministério da Saúde registrou o balanço de doações referente ao ano de 2024 no Brasil. Foram 245,7 mil litros de leite humano por 193 mil mulheres lactantes, ampliando as chances de recuperação de 219,3 mil bebês prematuros e de baixo peso internados em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal em todo o país. No Rio Grande do Norte, em 2024, 3.386 lactantes doaram 5.139 litros de leite humano, que beneficiaram 5.842 recém-nascidos.

O leite materno é essencial para a prevenção de infecções respiratórias, alergias e diarreia nos bebês, além de promover um crescimento e desenvolvimento saudável. Um litro de leite doado pode alimentar mais de 10 bebês em um único dia. Toda mulher que amamenta é uma possível doadora. Para doar, basta ser saudável e não tomar nenhum medicamento que interfira na alimentação.

Uma outra forma de contribuir com a captação de leite humano é através da doação de frascos de vidro, com tampa de plástico rosqueável, que podem ser entregues nos Bancos de Leite Humano (BLH) e Postos de Coleta de Leite Humano (PCLH).

O Brasil é referência mundial na Doação de Leite Humano e conta com a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano do mundo. O RN possui seis bancos de leite e quatro postos de coleta, nos municípios de Natal, Parnamirim, Mossoró, Caicó e Santa Cruz.

Para sensibilizar toda sociedade para promoção e proteção ao aleitamento materno e da doação de leite humano, o Ministério da Saúde e a Rede de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR) da Fiocruz, lançaram o tema da campanha deste ano: “Doação de Leite Humano: um gesto humanitário que alimenta esperança”, que promete unir vozes em todos os continentes — América, Europa, Ásia, África e Oceania — em prol da valorização e incentivo à doação de leite humano.

Seminário

Em celebração ao Dia Mundial da Doação de Leite Humano, o Banco de Leite Humano do Hospital José Pedro Bezerra (HJPB) realiza o Seminário “O Caminho do Leite – A parte invisível que você não vê”.

O evento inicia às 9h, no auditório do hospital, com a proposta de revelar as etapas muitas vezes invisíveis que garantem que o leite humano doado chegue com segurança e qualidade aos bebês da UTI Neonatal.

Além do seminário, também acontecerá o lançamento oficial do site do Banco de Leite Humano do HJPB, fruto de uma parceria com o SENAC RN, dentro do projeto Vida em Gotas, que visa ampliar a visibilidade e o acesso às informações sobre doação de leite humano. E o lançamento da Cartilha Digital de Orientação à Doação de Leite Humano, elaborada pela servidora do hospital, Iara Rayanne, como resultado de seu trabalho de mestrado.

Saiba onde entregar o leite ou seus frascos de vidro para doação:

Bancos de Leite Humano no Rio Grande do Norte:

Maternidade Escola Januário Cicco (Natal)- (84) 3342-5800

Hospital Drº José Pedro Bezerra (Natal)- (84) 3232-7728

Hospital Central Coronel Pedro Germano (Natal)- (84) 3232-0941

Hospital Maternidade Divino Amor (Parnamirim)- (84) 3272-4367

Hospital do Seridó (Caicó)- (84) 98192-2300

Hospital Regional Parteira Maria Correia (Mossoró)- 84 3317-3050

Postos de Coleta de Leite Humano no Rio Grande do Norte: