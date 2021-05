Do sertão para o mundo: a Arte Bruta de Antônio Roseno

1.

Em 1945, o artista plástico Jean Dubuffet considera necessário uma nomenclatura para cognominar uma arte que não se enquadra nas linhas de continuidade da História da Arte, caracterizando-se por ser engendrada por artistas que passavam ao largo dos chamados estilos oficiais, o que era reconhecido como detentor da influência da tradição ou se inseria numa das vanguardas já consolidadas nessa época.

É nesse contexto de uma arte sem um nome que a circunscrevesse que surge o termo Arte Bruta. Para Jean Dubuffet, a autonomia temática e formal desses criadores que passavam ao largo de uma parecença com a arte chamada oficial ou das vanguardas que já estavam consolidadas desde o século XIX, e mesmo essa arte detinha traços de uma originalidade que refugia das demandas do mercado de arte.

Com efeito, esses criadores não poderiam fazer parte de um arranjo que caracteriza os tantos inúmeros estilos que já detinham sua tradição, quer sejam os acadêmicos ou os surgidos nas vanguardas do início do século XX. Bandeavam-se muito mais para arte dos internos dos hospitais psiquiátricos ou mesmo os autodidatas não doentes. Assim, se configurariam como uma espécie de arte mais pura, desprovida dos traços advindos do que se reconhecia como Arte.

Para Dubuffet, o suíço Adolf Wöflin (1864-1930), que viveu em manicômios parte da sua vida, é tido como o autor ícone da Arte Bruta. Em 1948 surge a Companhia de Arte bruta, crida pelo próprio Dubuffet, tendo em vista organizar uma coleção das obras que ele impregnou um nome a partir de uma dicção com um perfil de originalidade, visto não se enquadrar no que se tinha como noção de arte já consolidada. Também fundou em 1976 o museu o maior museu do gênero Collection de L’Art Brut (Lausane, Suiça), fazia parte da preciosa coleção obras dos artistas Carlo Zineli, Alöise Wolfli e Henry Darger. Essa espécie de arte acabou encontrando seu espaço de apreciação e reconhecimento de muitos críticos, tanto é que em 1967 ocorre a grande exposição com cerca de 700 boras no Musée des Arts Décoratifs, em Paris.

2.

Tendo em vista que essa forma de arte carrega referências não influenciadas pela arte erudita ou pela arte popular tradicional, teremos que buscar em outro lugar os impulsos e motivações que levam o seu criador a engendrar algo que destoa de uma familiaridade do mundo das artes: dos artistas, dos movimentos ou do mercado de arte. Nesse sentido, há que chafurdar nos meandros do inconsciente, para, quem sabe, explicar todo um cabedal de ícones que integram as formas de uma arte que se quer “crua” (brut). Essa concepção pejorativa de “bruto” veio de quando se tentava buscar um nome para caracterizar esse gênero de arte. Hoje, usa-se a expressão Outsider Art.

O Rio Grande do Norte detém um dos maiores expoentes dessa peculiar forma de arte. Antônio Roseno de Lima, nascido na cidade de Alexandria. Seu estilo é inconfundível, detendo uma dicção extremamente própria, na medida em que, nas suas telas quase sempre usa dois códigos: o pictórico e o verbal. As formas e cores apresentam efeito inusitado, associado ao uso de palavras nas telas. Não ocorre o uso da perspectiva. As imagens comprazem-se em se apresentar no comprimento e na largura, com uma naturalidade da sua assinatura ou do uso do título na própria tela. Associado a esses meios negados pela arte acadêmica, há o contraste de cores extremamente fortes, em belos desenhos e contrastes que o tornam um grande criador autodidata.

* MÁRCIO DE LIMA DANTAS é professor do departamento de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).