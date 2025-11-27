Dnit confirma obras de duplicação da BR-304 para início de 2026 após avanço na licitação

As obras de duplicação da BR-304 no Rio Grande do Norte deverão começar no início de 2026. A confirmação foi feita nesta quinta-feira 26 pelo diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Fabrício Galvão.

O anúncio ocorreu em Brasília, durante reunião com o vice-governador Walter Alves (MDB) e com o superintendente do Dnit no RN, Getúlio Batista.

Nesta semana, o Dnit selecionou a empresa que vai executar o primeiro lote da obra (Lote 1B) – um trecho de 57,6 quilômetros entre Mossoró e Assú. A vencedora foi a Construtora Luiz Costa (CLC), com sede em Mossoró, que apresentou proposta de R$ 367 milhões. O valor estimado da obra pelo Dnit era de R$ R$ 375,4 milhões. A CLC ganhou por oferecer o maior desconto.

Passada essa fase, agora está aberto o prazo para recursos na licitação. Em seguida, deverá ser realizada a habilitação do vencedor. Com isso, a expectativa é que os serviços na prática comecem no início de 2026.

Detalhes sobre a obra

O primeiro trecho executado na obra será o que vai do km 48,80, no fim da pista dupla em Mossoró, até o km 106,40, na região de Assú, no entroncamento com a RN-233, totalizando cerca de 57,6 km de extensão. O edital de licitação para a obra foi publicado pelo Ministério dos Transportes em 17 de outubro.

Com fluxo médio diário de 6 mil veículos, a BR-304 é um dos principais corredores logísticos do Nordeste, fundamental para o escoamento da produção agrícola e industrial, além do transporte de passageiros e do fomento ao turismo local. Ela liga as duas maiores cidades do Rio Grande do Norte – Natal e Mossoró –, passando por outras cidades estratégicas como Lajes e Parnamirim, além de fazer ligação com as BRs 116 e 101.