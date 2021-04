Djalma Júnior assume presidência do Potiguar

Na noite desta quarta-feira, 31, o Potiguar de Mossoró realizou uma Assembleia Extraordinária para anunciar Djalma Júnior como presidente do clube até setembro deste ano.

A decisão do Conselho Deliberativo foi anunciada nas redes sociais do time. Djalma assume o cargo que era de Benjamim Machado, que renunciou no dia 2 de março.

Djalma Júnior era presidente do Conselho Fiscal do Potiguar e vai ter Williams Segundo como vice-presidente do alvirrubro mossoroense.