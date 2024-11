DIVINA LUA

Lua, minha divina lua!

Por que és tão imponente?

Tens o cheiro da infância

Sendo cheia, é um presente

Flutuas nos pensamentos

Revira a alma da gente

No silêncio ouço seu canto

Com ritmo e com fervor

Agradecemos a Deus

Com carinho e com Louvor

Todas as lembranças contidas

Nesse testemunho de amor

Sua presença é vida

Olhos fixos em seu olhar

Sei que falas por mim

E vem me acompanhar

Lua que aparece e se esconde

Volte pra nos encantar

Geralda Margela -Assu/RN