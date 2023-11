Dívidas com contas básicas dos potiguares diminuem em outubro

As dívidas relacionadas a contas básicas, como luz, água e gás, diminuíram 0,33 ponto percentual entre setembro e outubro, passando de 9,22% das pendências financeiras do Rio Grande do Norte para 8,89%. O dado é da edição mais recente do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, que reúne informações do mês de outubro de 2023.

O levantamento aponta ainda que os débitos com bancos e cartões são os mais comuns entre os consumidores potiguares (36,16%). Já as dívidas financeiras e de serviço representam 23,41% e 14,77% das pendências, respectivamente.

O número de potiguares inadimplentes teve leve alta em outubro. Foram 1.135 milhão em setembro contra 1.138 milhão em outubro. Desse total, 53,3% são mulheres e 46,7% são homens. As faixas etárias mais afetadas são as de 26 a 40 anos de idade (36,1%) e de 41 a 60 anos de idade (34,2%).