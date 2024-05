Dívida da Câmara de Mossoró com a Prefeitura ultrapassa R$ 11,3 milhões

A Câmara Municipal de Mossoró tem uma dívida que ultrapassa R$ 11,3 milhões com a Prefeitura do município. Os dados foram divulgados nesta terça-feira 7 pela Prefeitura de Mossoró, que publicou nota sobre o repasse do duodécimo.

Na mesma nota, o Poder Executivo esclareceu que não procedem as notícias veiculadas por blogs e jornais que afirmam que o Mossoró estaria repassando de forma equivocada o duodécimo à Câmara de Vereadores.

Confira a nota da Prefeitura de Mossoró na íntegra:

A Prefeitura Municipal de Mossoró esclarece que não procedem as notícias veiculadas por blogs e jornais que afirmam que o Município estaria repassando de forma equivocada o duodécimo à Câmara Municipal de Mossoró.

Não se trata de diminuição dos repasses, mas sim de cumprimento de uma determinação judicial relacionada à dívida da Câmara. A própria Casa Legislativa reconheceu oficialmente a dívida no valor de R$ 11.321.059,17 (onze milhões, trezentos e vinte e um mil, cinquenta e nove reais e dezessete centavos), da Câmara Municipal com a Prefeitura de Mossoró, que engloba dívida de previdência, INSS e repasses de decisão judicial.

Destaca que em 15 de março de 2023, houve decisão judicial do Tribunal de Justiça determinando o pagamento da dívida por parte da Câmara Municipal.

Em 5 de setembro de 2023 houve julgamento dos embargos e mais uma confirmação do acórdão final. Então, foi firmado acordo judicial para a Câmara Municipal parcelar a dívida ao longo do ano de 2024, o qual foi homologado pelo Judiciário, tendo transitado em julgado em 18 de janeiro de 2024.

A Câmara Municipal, no entanto, entrou com novo procedimento judicial no Tribunal de Justiça para anular o acordo homologado. O TJ negou seguimento à ação e confirmou que o acordo feito entre as partes segue mantido. Decisão essa do dia 29 de abril de 2024 (ANEXO).

A Prefeitura de Mossoró reitera o compromisso com a harmonia entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Por isso, segue cumprindo rigorosamente com suas obrigações constitucionais com a Câmara Municipal e respeitando as decisões