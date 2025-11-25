Dívida com agiota teria motivado assassinato de mulher em Ceará-Mirim, diz polícia

Paula Nayara Tavares de Oliveira foi atingida por dois disparos na cabeça e no rosto. Ela foi socorrida em estado gravíssimo pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Pronto-Socorro Clóvis Sarinho, do Hospital Walfredo Gurgel, mas não resistiu e morreu.

O autor dos disparos fugiu em uma moto de cor branca. A Polícia Civil informou que identificou o suspeito e realiza diligências para investigação do crime.