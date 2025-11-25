Dívida com agiota teria motivado assassinato de mulher em Ceará-Mirim, diz polícia
Crime aconteceu na manhã de domingo (23) em Ceará-Mirim. Vítima chegou a ser socorrida e levada a hospital, mas não resistiu.
G1 RN
Uma mulher morreu após ter sido baleada dentro de casa, na manhã de domingo (23), em Ceará-Mirim, na Grande Natal. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por uma dívida da mãe da vítima com um agiota.
A Polícia Militar informou que o crime aconteceu no Conjunto Vale do Amanhecer. Um homem teria entrado na casa onde a vítima estava para cobrar a dívida, atirou várias vezes e fugiu.
A mãe da vítima e crianças também estavam dentro da casa e não ficaram feridas.
Paula Nayara Tavares de Oliveira foi atingida por dois disparos na cabeça e no rosto. Ela foi socorrida em estado gravíssimo pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Pronto-Socorro Clóvis Sarinho, do Hospital Walfredo Gurgel, mas não resistiu e morreu.
O autor dos disparos fugiu em uma moto de cor branca. A Polícia Civil informou que identificou o suspeito e realiza diligências para investigação do crime.
Na noite de domingo (23), a população depredou e tentou incendiar a casa e o comércio de um homem apontado como suspeito do crime.