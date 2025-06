DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO CATÓLICA NO RN E NO VALE DO AÇU

Joacir Rufino de Aquino*

(Professor e pesquisador da UERN)

Raimundo Inácio da Silva Filho*

(Professor e pesquisador da UERN)

O IBGE divulgou na primeira semana do corrente mês novas estatísticas do último censo demográfico sobre as religiões da população brasileira. Essa divulgação tem causado muita discussão. Isto porque os dados apresentados mostram uma queda do número de pessoas que se autodeclararam católicas apostólicas romanas, entre 2010 e 2022. Mas e no Rio Grande do Norte (RN), essa redução também ocorreu? O catolicismo continua sendo a opção religiosa da maioria da população nos municípios potiguares?

A resposta a primeira pergunta é “sim”, pois o número de católicos no RN passou de 2.040.300, em 2010, para 1.927.486 pessoas com 10 anos ou mais, em 2022, uma queda de -112.814 no quantitativo de adeptos declarados. Tal resultado é fruto do balanço negativo entre novos ingressantes e àqueles que deixaram a igreja católica migrando para outras religiões.

É bem verdade que o resultado varia quando o dado é detalhado por cada um dos 167 municípios norte-rio-grandenses. Entre eles, em 54 foi registrado crescimento absoluto do número de católicos, com destaque para: Extremoz (+14.221), Parnamirim (+9.972), São Gonçalo do Amarante (+5.494), Nísia Floresta (+2.646) e Ceará-Mirim (+2.249).

Já as maiores quedas, nos demais 113 municípios, que, em números absolutos, contribuíram para o saldo negativo observado, foram verificadas em: Natal (-83.598), Mossoró (-18.692), Currais Novos (-3.500), Macau (-3.287) e Canguaretama (-2.711).

Quanto à segunda questão, se o catolicismo continua sendo a opção religiosa da maioria da população do RN, a resposta também é “afirmativa”. Apesar da diminuição ocorrida, na média geral, em 2022, 67,0% dos potiguares de 10 anos ou mais se autodeclararam católicos, 21,4% evangélicos, 0,9% espíritas, 3,1% adeptos de outras religiões. O restante da população se declarou “sem religião” (7,4%) ou não respondeu (0,2%).

Note-se que o percentual de pessoas católicas no nosso estado (67,0%) supera a média do Brasil (56,7%) e do Nordeste (63,9%). Porém, há grandes variações quando se analisa cada município, haja vista que em 138 dos 167 do RN a proporção de católicos é superior a 70,0%.

Os 10 municípios do RN com maiores percentuais de pessoas católicas em relação ao total da população foram: Ipueira (90,3%), Messias Targino (89,8%), São Vicente (89,4%), Jardim do Seridó (89,3%), São Miguel (89,1%), Rodolfo Fernandes (89,1%), Paraná (88,8%), Sítio Novo (88,6%), Jardim de Piranhas (88,5%) e Severiano Melo (88,4%).

Por sua vez, no outro extremo, apenas quatro municípios potiguares apresentaram um percentual de católicos inferior a 50% do total da população de 10 anos ou mais: Tibau do Sul (49,0%), Serra do Mel (48,6%), Baía Formosa (46,4%) e Felipe Guerra (45,7).

E na microrregião do Vale do Açu, que historicamente cultiva o desejo de sediar uma Diocese da Igreja Católica, o que revelam os dados publicados?

A evolução do número de católicos de 10 anos ou mais no Vale do Açu, conforme o IBGE, seguiu a tendência nacional e estadual em vários aspectos. Com efeito, entre os nove municípios que formam a microrregião, apenas Assú registrou um leve crescimento no número absoluto de católicos (+364), de 2010 a 2022. Enquanto isso, ocorreram diminuições no contingente de católicos em Alto do Rodrigues (-259), Carnaubais (-619), Ipanguaçu (-797), Itajá (-37) Jucurutu (-813), Porto do Mangue (-75) e São Rafael (-506), sendo a maior queda verificada em Pendências (-1.292).

Todavia, descontada essa queda, em 2022, a configuração religiosa da população da microrregião açuense também se manteve predominantemente católica e acima da média do RN (67,0%). A única exceção foi o município de Porto Mangue, com 63,9%, que apresentou ainda o maior percentual de pessoas que se declararam sem religião (8,4%).

Em resumo, os dados preliminares da amostra do Censo Demográfico 2022 são importantes para conhecer mais sobre o perfil religioso do povo brasileiro, potiguar e açuense no primeiro quarto do século XXI. Provavelmente, mesmo que a média do estado seja melhor do que a do conjunto do país, a igreja católica já está buscando entender o fenômeno da queda do contingente de católicos no RN. Nessa tarefa, as informações do IBGE poderão auxiliar na identificação das particularidades de cada município do estado, visando desenvolver ações capazes de dinamizar a presença da igreja mais próxima dos fiéis, especialmente entre os jovens, os quais estão sendo fortemente impactados pelas redes sociais.

