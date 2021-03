Diretoria do HRTM desmente fake news sobre falta de oxigênio

A diretora do Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), Herbênia Ferreira, emitiu um comunicado onde desmente dois áudios que circulam em grupos de WhatsApp onde uma mulher aparece chorando e “lamentando” uma suposta falta de oxigênio no hospital.

Confira abaixo o comunicado:

“Comunicado!

A Direção Geral do Hospital Regional Tarcísio Maia, vem a público esclarecer, que áudios que estão circulando no whatsapp, relatando uma suposta falta de oxigênio no hospital sendo atribuídos ao HRTM é fakenews.

O HRTM não está enfrentando desabastecimento de oxigênio.

Reiteramos que se trata de fake.

Atenciosamente:

Herbênia Ferreira

Diretora Geral.

Mossoró, 18 de março de 2021″.