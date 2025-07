Diogo Jota: Liverpool pagará contrato à família após tragédia

CNN Brasil

O Liverpool vai pagar os dois anos restantes do contrato de Diogo Jota e repassar os valores integralmente à família do jogador, que morreu em um trágico acidente de carro aos 28 anos na última quinta-feira (3).

A informação foi divulgada pelo jornal português Record. Segundo a publicação, a viúva Rute Cardoso e os três filhos do casal receberão todos os pagamentos previstos no vínculo assinado com o clube inglês.

Além dos salários, o clube também vai arcar com bônus previstos no contrato.

Durante sua passagem pelo Liverpool, Jota disputou 182 partidas, marcou 65 gols e distribuiu 26 assistências. Foi peça-chave na conquista da Premier League na última temporada, além de ter levantado a Copa da Inglaterra e duas Copas da Liga.

Diogo Jota e Rute Cardoso se conheceram ainda na escola, mas oficializaram o casamento há apenas duas semanas, pouco antes da tragédia.

Quem era Diogo Jota?

Nascido em 1996 na cidade de Massarelos, Diogo Jota foi revelado pelo Paços de Ferreira. Entre 2016 e 2018, o jogador representou o Atlético de Madrid, da Espanha, e também foi emprestado ao Porto. Durante os anos de 2018 a 2020, ele jogou no Wolverhampton.

O atacante estreou no Liverpool na temporada 2020-21. Pelo clube inglês, conquistou uma Premier League, uma Copa da Inglaterra e duas Copas da Liga.

Com a camisa da Seleção de Portugal, Jota esteve em 50 convocações e marcou 14 gols. O atacante participou dos elencos campeões da Uefa Nations League nos anos de 2019 e 2025 e disputou as edições de 2021 e 2024 da Eurocopa.

O funeral de Diogo Jota, atacante do Liverpool, e de seu irmão André Silva, que atuava pelo Penafiel, reuniu personalidades do futebol, familiares e amigos dos jogadores portugueses neste sábado (5), em Gondomar, na região do Porto.