Diogo Jota: atacante do Liverpool morreu 11 dias após casamento

CNN Brasil

Morto em um acidente de carro na Espanha, na madrugada desta quinta-feira (3), o atacante Diogo Jota, do Liverpool, casou-se há 11 dias.

O atleta e a esposa, Rute Cardoso, publicaram uma foto da cerimônia com o texto “22 de junho de 2025. Sim para sempre”.

Além do atacante do Liverpool, o irmão, André Silva, também morreu. Ele tinha 26 anos e era atleta do Penafiel, de Portugal.

Jota era pai de três filhos e estava no Liverpool desde 2020. O jogador também representava a seleção de Portugal.

“Dia que nunca vamos esquecer”

Menos de 24 horas antes do acidente, o jogador fez sua última publicação nas redes com um vídeo que mostra imagens da cerimônia de casamento com Rute.

“Dia que nunca vamos esquecer”, comentou Diogo Jota.

Segundo a polícia espanhola, durante uma ultrapassagem, o pneu do carro teria estourado, o que causou o acidente. O veículo foi encontrado completamente carbonizado e foi necessária a realização de um exame de DNA para identificação dos corpos.