Diogo Jota, atacante do Liverpool, morre em acidente de carro

CNN Brasil

Diogo Jota, atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, morreu em um acidente de carro na Espanha, nesta quinta-feira (3). A informação foi confirmada pela seleção de Portugal.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Zamora, região a 250 quilômetros da capital Madrid, o jogador de 28 anos estava acompanhado do irmão, de 26 anos, que também morreu no local.

De acordo com testemunhas, após o acidente próximo a cidade de Palacios de Sanabria, o veículo pegou fogo.

O Liverpool ofereceu apoio à família e torcedores, explicou que está “devastado com o trágico falecimento” e que não irá mais se pronunciar para respeitar um momento de “privacidade”.

Jota e o irmão foram atletas de base do Porto. O clube local lamentou o ocorrido. “Enviamos as sentidas condolências à família e amigos”, disseram no Instagram.

Diogo Jota era casado e pai de três filhos.

Quem era Diogo Jota?

Nascido em 1996 em Porto, Diogo Jota foi revelado pelo Paços de Ferreira. Entre 2016 e 2018, o jogador atuou pelo Atlético de Madrid, da Espanha. Durante os anos de 2018 a 2020, ele jogou no Wolverhampton.

O atacante estreou no Liverpool na temporada de 2020/21 onde conquistou um Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra e duas Copas da Liga.

Pela Seleção de Portugal, Jota esteve em 50 convocações e marcou 14 gols. O atacante participou dos elencos campeões da UEFA Nations League nos anos de 2019 e 2025 e disputou as edições de 2021 e 2025 da Eurocopa.

Veja nota oficial da seleção de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol e todo o Futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha.

Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários, alguém com uma alegria contagiante e referência na própria comunidade.

A Federação Portuguesa de Futebol exprime as mais sentidas condolências à família e aos amigos de Diogo e de André Silva, assim como ao Liverpool FC e FC Penafiel, os clubes onde, respetivamente, alinhavam os jogadores.

A Federação Portuguesa de Futebol já solicitou à UEFA um minuto de silêncio, esta quinta-feira, antes da partida da nossa Seleção com a Espanha, no Europeu feminino.

Perdemos dois campeões. O desaparecimento de Diogo e de André Silva representam perdas irreparáveis para o Futebol Português e tudo faremos para, diariamente, honrar o seu legado.

O local do acidente de carro no qual o jogador do Liverpool Diogo Jota e seu irmão morreram na cidade de Zamora, no noroeste da Espanha, na quinta-feira, 3 de julho de 2025 — Foto: AP