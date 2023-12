Diocese inicia preparativos para posse de novo bispo

A Diocese de Santa Luzia de Mossoró iniciou nesta quinta-feira os preparativos para a posse de seu novo bispo.

Dom Francisco Sales será empossado no dia 17 de fevereiro de 2024, durante missa na Catedral.

Na reunião desta quinta, foi oficializado que o Colégio de Consultores estará à frente da transição do bispado.

Compõem a equipe:

Dom Mariano Manzana- Bispo Emérito;

Padre Flávio Augusto Forte Melo – Pároco da Catedral de Santa Luzia;

Padre Charles Lamartine de Sousa Freitas- Diretor da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte e do Colégio Diocesano;

Padre Francisco Crisanto – Reitor do Seminário Santa Teresinha;

Padre Antoniel Alves- Vigário da Paróquia de Encanto e Dr Severiano;

Padre Possidio Lopes – Vigário da Paróquia de Campo Grande;

Padre Alisson Felipe- Vigário da Paróquia de Baraúna;

Padre Wesley Pereira – Vigário da Paróquia de Pau dos Ferros.