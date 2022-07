Diocese de Mossoró inicia retiro espiritual 2022 na cidade de Martins

Nesta segunda-feira (4) a Diocese de Mossoró deu início ao Retiro Espiritual Anual que acontecerá na cidade de Martins-RN. O evento será presidido pelo bispo diocesano Dom Mariano Manzana. O evento tem como objetivo convidar toda a comunidade católica a rezar por todos que compõem a diocese de Mossoró.

Durante os dias do retiro, a diocese lança um convite a todos para rezar por pelo bispo e por todos os ministros ordenados que compõem o clero secular da Igreja Diocesana de Mossoró pedindo a Deus que por intercessão de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Martins-RN, que conceda a cada um deles, dias muito proveitosos de oração e reflexão em torno da Palavra de Deus.

No programa A Luz da Diocese desta segunda-feira (4), às 17h, apresentado pelo Pe Flávio Augusto, foi transmitido diretamente do Retiro do Clero. O A transmissão foi feita pela @tcmtelecom.

Fonte Diocese de Mossoró