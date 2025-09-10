Dino pede ação da PF após sofrer ameaças violentas nas redes sociais

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), protocolou nesta terça-feira (9) uma representação formal junto à PF (Polícia Federal) após o aumento expressivo de ameaças contra sua integridade física e a de outros membros da Corte.

As intimidações começaram a se intensificar logo após o voto proferido por Dino no julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros réus acusados de tentativa de golpe de Estado.

Segundo o documento, milhares de postagens em redes sociais passaram a incitar ataques letais contra ministros do STF e seus familiares, além de sugerirem a destruição da sede do Tribunal.

Parte dessas mensagens faz alusão ao Nepal, com frases como “O Nepal mostrou para todos nós brasileiros o caminho para acabar com vocês. Anda, continuem com essa palhaçada”, em referência à onda de protestos violentos que tomou conta do país asiático nos últimos dias.

A representação destaca que os ataques ultrapassam o campo da crítica política e configuram incitação direta à violência, colocando em risco a segurança de autoridades públicas e a estabilidade institucional.

Dino solicita que a Polícia Federal adote todas as medidas cabíveis para identificar os autores das postagens, inclusive com o uso de ferramentas de rastreamento digital.

O documento foi anexado ao processo e já está sob análise da PF. A expectativa é que as investigações avancem com rapidez, dada a gravidade dos fatos e o potencial de risco à ordem democrática.