Dino diz que indicação de Messias ao STF é assunto ‘politicamente controvertido’ e, por isso, não comentou escolha de Lula

Dino diz que indicação de Messias ao STF é assunto ‘politicamente controvertido’ e, por isso, não comentou escolha de Lula

Indicação de Messias tem enfrentado resistências no Senado. Alguns ministros já se manifestaram sobre a escolha do presidente Lula para a vaga aberta com saída de Barroso.

Por Márcio Falcão, TV Globo — Brasília

01/12/2025 14h01 Atualizado há 2 horas

Planalto e ministros do STF veem Alcolumbre exposto em resistência a Messias

Planalto e ministros do STF veem Alcolumbre exposto em resistência a Messias

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta segunda (1º) que seu “silêncio” sobre sobre a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a Corte é motivado pela “prudência” de manter distância de um “assunto politicamente controvertido” e que ainda não foi definido pelo Senado.

Em nota, o ministro afirmou que a manifestação se deve a constantes indagações de jornalistas ao gabinete sobre a escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga do STF aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso.

Jorge Messias terá que passar por sabatina e ainda ser aprovado pela maioria dos senadores no plenário da Casa. São necessários pelo menos 41 votos favoráveis para a aprovação.

Dino disse que, após a definição dos senadores, poderá se manifestar, se julgar cabível.

“O meu ‘silêncio’ deriva de prudente distância de um assunto politicamente controvertido, ainda em apreciação no Senado Federal. No momento próprio, APÓS a legítima deliberação das senadoras e dos senadores, poderei me manifestar, se for cabível”, disse o ministro em nota.

Dino disse que desde que assumiu uma das 11 cadeiras no Supremo evita se manifestar sobre assuntos que envolvam disputas políticas.

“Desde fevereiro de 2024, quando tomei posse no STF, tenho o máximo cuidado para não me manifestar sobre conflitos políticos envolvendo o Congresso Nacional, a não ser quando se trata de assunto submetido à apreciação do Poder Judiciário”, declarou.

O ministro do STF afirmou ainda que mantém diálogo institucional com Messias, sem qualquer abalo na relação.

“⁠Nunca tive qualquer controvérsia com o Dr. Jorge Messias, com quem sempre dialoguei institucionalmente sobre temas diversos (desarmamento, emendas parlamentares ao Orçamento, questões ambientais e tributárias etc)”, concluiu.

A indicação de Messias tem encontrado resistência no Senado, especialmente do grupo político do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que preferia o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Uma ala do STF também defendia o nome de Pacheco para a vaga aberta com a saída antecipada de Luís Roberto Barroso.

Messias tem recebido um apoio discreto de integrantes da Corte. Já o ministro André Mendonça tem feito acenos públicos por Messias e buscado votos entre os senadores.

Andrea Sadi- G1