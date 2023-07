Dino determina suspensão de perfis regionais da PRF e PF

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou a suspensão dos perfis regionais da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nos sites, blogs e nas redes sociais. A medida ocorre devido a invasão do perfil da PRF de Sergipe. A decisão foi publicada, na tarde desta quinta-feira (29), por meio da Portaria nº 413/2023.

No documento também consta que permanecem ativos e válidos apenas os perfis nacionais da PF e da PRF. Os próprios órgãos irão analisar a conveniência e a segurança dos perfis regionais e, depois disso, enviarão suas conclusões ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em 30 dias.

Neste período, o gerenciamento das plataformas institucionais da PF e da PRF será realizada de forma centralizada, respectivamente, pela Coordenação-Geral de Comunicação Social da Polícia Federal e pela Coordenação de Comunicação Institucional da Diretoria-Executiva da Polícia Rodoviária Federal. Desse modo, os órgãos regionais irão encaminhar os materiais produzidos às unidades centrais.

Dino declarou que a postagem feita pelos invasores já está sendo investigada e que resoluções serão deliberadas em breve. “Quanto à retirada do ar da postagem criminosa, a PRF está com providências em andamento. E investigação será instaurada para apuração dos fatos. Foi instaurado Inquérito Policial na Polícia Federal em Sergipe para investigar a alegada invasão no perfil da Polícia Rodoviária Federal para postar indevida mensagem política. E a própria PRF fará sindicância interna. Luto todos os dias contra criminosos, de todos os tipos”.