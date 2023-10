Diniz sobre tropeço da Seleção Brasileira: “Não achei que o time jogou mal”

CNN Brasil

O técnico Fernando Diniz admitiu que o Brasil cometeu falhas, no tropeço diante da Venezuela, na noite desta quinta-feira (12), em jogo realizado na Arena Pantanal, em Cuiabá. Na visão do treinador, entretanto, a Seleção Brasileira não chegou a jogar mal.

“Eu acho que a gente pecou em dois aspectos principais: no término das jogadas. Não achei que o time jogou mal, mas a gente criou chance para fazer o segundo, o terceiro e o quarto gol. A gente não fez. E cedemos alguns contra-ataques que não deveria. No gol da Venezuela, principalmente, a gente falhou em coisa que não devia ter falhado”, começou a analisar.

“A gente podia ter ajustado melhor a marcação e não oferecer a chance do jogador finalizar. Mas não acho que a equipe fez, na minha opinião, uma partida ruim. A gente terminou mal algumas jogadas. No segundo tempo, o time ficou mais espaçado, muito calor. E, obviamente, que em alguns momentos os jogadores sentem o calor e em alguns lances a dificuldade do próprio campo”, acrescentou.

Este foi o primeiro tropeço de Diniz à frente da Seleção. Antes, ele havia conduzido a equipe nas vitórias diante da Bolívia (5 a 0) e do Peru (1 a 0). Ainda sobre o jogo contra a Venezuela, o técnico destacou o volume de jogo da Seleção.

“A gente teve outras possibilidades de fazer gol. O jogo hoje se desenhou para a gente jogar mais pelos lados, jogamos prioritariamente pelo lado esquerdo e com chutes de fora da área. A gente fez o goleiro deles trabalhar. É difícil jogar contra times de maneira muito recuada como a Venezuela jogou, mas acho que o volume que a gente teve, com a qualidade que a gente tem, o normal era ter aproveitado melhor as chances e a gente não conseguiu aproveitar. Ficamos vulneráveis com 1 a 0 no placar e eles tiveram a felicidade de aproveitar essa chance que eles tiveram e uma bola de cabeça, foi isso que produziram e conseguiram empatar o jogo”, detalhou.

Com o empate, o Brasil chegou aos 7 pontos, perdendo a liderança das Eliminatórias para a Argentina, com 9. A equipe nacional volta a jogar na próxima terça-feira (17), às 21h (de Brasília), quando visitará o Uruguai, no tradicional estádio Centenário.