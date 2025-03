Dinheiro esquecido do PIS/Pasep: pagamentos começam amanhã

Os saques do antigo PIS/Pasep serão liberados para os trabalhadores que têm dinheiro esquecido no fundo a partir de sexta-feira (28). Inicialmente, o pagamento será feito para aqueles que solicitaram o saque até o dia 28 de fevereiro.

Esse antigo fundo era utilizado para incrementar a renda de trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos entre 1971 e 1988. Ele é diferente do abono salarial PIS/Pasep pago atualmente (entenda mais abaixo).

Mais de 10 milhões de brasileiros têm R$ 26,3 bilhões esquecidos na conta do antigo fundo. Estima-se que o saldo médio disponível para saque seja de R$ 2,8 mil por pessoa, mas o montante varia de acordo com o tempo trabalhado e o salário recebido na época. Os valores estão corrigidos pela inflação

1. Como consultar se tenho dinheiro esquecido?

O trabalhador pode checar se tem dinheiro esquecido no fundo por meio do site Repis Cidadão, lançado neste mês pelo Ministério da Fazenda. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo do FGTS. Veja o passo a passo:

Acesse o site http://repiscidadao.fazenda.gov.br/;

Clique em “entrar com gov.br”. Se você não tiver uma conta no sistema do governo federal, veja aqui como fazer;

Faça login com seu CPF e senha, e clique em “autorizar”;

Informe o NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. Ele pode ser encontrado na carteira de trabalho, no extrato do FGTS, no site Meu INSS e no CadÚnico, entre outras opções;

Clique em “pesquisar”. E, se você tiver valores a receber, o site vai orientá-lo sobre as próximas etapas.

A plataforma Repis Cidadão também ensina o procedimento para retirar o dinheiro, inclusive com orientações específicas para herdeiros, no caso de falecimento do beneficiário. Para acessá-la, é necessário ter conta gov.br nos níveis prata ou ouro.

Se o ressarcimento não for solicitado até setembro de 2028, os valores serão definitivamente incorporados ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de saque.

Após a solicitação, a Caixa vai analisar o pedido e enviar as informações ao Ministério da Fazenda. O pagamento será realizado diretamente na conta bancária do interessado na Caixa ou por meio de conta poupança social digital, de acordo com o calendário.

2. Qual o calendário de pagamentos?

Os pagamentos serão liberados em 11 datas diferentes, organizadas por ordem da solicitação dos beneficiários ou herdeiros, conforme o calendário abaixo:

Calendário de pagamentos do dinheiro esquecido no antigo fundo PIS/Pasep

Solicitações realizadas até Recebe em

28/02/2025 28/03/2025 (sexta-feira)

31/03/2025 25/04/2025 (sexta-feira)

30/04/2025 26/05/2025 (segunda-feira)

31/05/2025 25/06/2025 (quarta-feira)

30/06/2025 25/07/2025 (sexta-feira)

31/07/2025 25/08/2025 (segunda-feira)

31/08/2025 25/09/2025 (quinta-feira)

30/09/2025 27/10/2025 (segunda-feira)

31/10/2025 25/11/2025 (terça-feira)

30/11/2025 26/12/2025 (sexta-feira)

31/12/2025 26/01/2026 (segunda-feira)