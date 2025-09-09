Dinheiro esquecido: 48 milhões de brasileiros ainda têm valores em bancos

Brasileiros ainda têm R$ 10,69 bilhões em dinheiro esquecido nas instituições financeiras do país, segundo informações do BC (Banco Central) divulgadas nesta terça-feira (9).

O balanço considera recursos contabilizados até julho deste ano.

Desse total, R$ 8,08 bilhões são recursos de pessoas físicas; R$ 2,61 bilhões, de pessoas jurídicas. São 48 milhões de cidadãos e 4,6 milhões de empresas com valores a receber.

Segundo a autoridade monetária, já foram devolvidos R$ 11,33 bilhões — R$ 8,3 bilhões para 29,3 milhões de PF’s e R$ 2,9 bilhões para 2,9 milhões de PJ’s.

Como consultar e sacar os valores

O SVR (Sistema Valores a Receber) do BC foi criado em 2022 para permitir com que brasileiros (vivos ou não) e companhias consultem se deixaram dinheiro para trás em bancos e outras instituições financeiras.

Este ano, a autoridade liberou uma nova funcionalidade para solicitação automática de valores esquecidos em contas bancárias.

A solicitação automática de valores deve facilitar o procedimento aos brasileiros, pois não será necessário consultar o sistema de tempos em tempos e registrar manualmente a solicitação de cada valor esquecido vinculado ao seu nome.

Com a funcionalidade ativa, o correntista não receberá avisos do BC de que há algum valor a ser devolvido. O crédito será feito automaticamente na conta do cidadão.

A funcionalidade não estará disponível para empresas, apenas para pessoas físicas com chave Pix vinculada ao número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Como habilitar solicitação automática

A adesão à solicitação automática de valores esquecidos é facultativa. Para habilitar a função, é necessário ter uma conta.gov.br com o selo prata ou ouro de segurança e a verificação em duas etapas ativada.

Acesse o gov.br;

Informe o seu CPF e senha;

Consulte o SVR com CPF e data de nascimento;

Caso tenha valores a receber, selecione a vinculação da conta por meio do Pix com CPF;

Habilite a função.

Segundo o BC, as instituições financeiras que não aderiram ao termo de devolução via Pix continuarão exigindo solicitação manual. Isso também se aplica a valores vindos de contas conjuntas.