Dinheiro esquecido: 48 milhões de brasileiros ainda têm valores em bancos
Brasileiros ainda têm R$ 10,69 bilhões em dinheiro esquecido nas instituições financeiras do país, segundo informações do BC (Banco Central) divulgadas nesta terça-feira (9).
O balanço considera recursos contabilizados até julho deste ano.
Desse total, R$ 8,08 bilhões são recursos de pessoas físicas; R$ 2,61 bilhões, de pessoas jurídicas. São 48 milhões de cidadãos e 4,6 milhões de empresas com valores a receber.
Segundo a autoridade monetária, já foram devolvidos R$ 11,33 bilhões — R$ 8,3 bilhões para 29,3 milhões de PF’s e R$ 2,9 bilhões para 2,9 milhões de PJ’s.
Como consultar e sacar os valores
O SVR (Sistema Valores a Receber) do BC foi criado em 2022 para permitir com que brasileiros (vivos ou não) e companhias consultem se deixaram dinheiro para trás em bancos e outras instituições financeiras.
Este ano, a autoridade liberou uma nova funcionalidade para solicitação automática de valores esquecidos em contas bancárias.
A solicitação automática de valores deve facilitar o procedimento aos brasileiros, pois não será necessário consultar o sistema de tempos em tempos e registrar manualmente a solicitação de cada valor esquecido vinculado ao seu nome.
Com a funcionalidade ativa, o correntista não receberá avisos do BC de que há algum valor a ser devolvido. O crédito será feito automaticamente na conta do cidadão.
A funcionalidade não estará disponível para empresas, apenas para pessoas físicas com chave Pix vinculada ao número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
Como habilitar solicitação automática
A adesão à solicitação automática de valores esquecidos é facultativa. Para habilitar a função, é necessário ter uma conta.gov.br com o selo prata ou ouro de segurança e a verificação em duas etapas ativada.
Acesse o gov.br;
Informe o seu CPF e senha;
Consulte o SVR com CPF e data de nascimento;
Caso tenha valores a receber, selecione a vinculação da conta por meio do Pix com CPF;
Habilite a função.
Segundo o BC, as instituições financeiras que não aderiram ao termo de devolução via Pix continuarão exigindo solicitação manual. Isso também se aplica a valores vindos de contas conjuntas.