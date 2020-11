Dinamarca fará lockdown depois de rastrear coronavírus modificado em mamíferos

Partes da Dinamarca enfrentarão medidas novas e mais rígidas de lockdown agora que autoridades de saúde descobriram uma linhagem do novo coronavírus modificado em visons – espécie de mamífero que se assemelham às doninhas – e em pessoas do norte do país.

O governo disse que abaterá todas os visons para evitar o contágio humano pelo coronavírus modificado, que autoridades disseram poder ser mais resistente a futuras vacinas.

A decisão de abater até 17 milhões de animais, o que pode custar ao estado mais de US$ 800 milhões, levou alguns parlamentares a exigirem provas que a justifiquem.

“Estamos pedindo para que elas (provas) sejam enviadas para que possamos avaliar a base técnica”, disse o porta-voz do Partido Liberal à emissora TV2 na quarta-feira.

A associação dinamarquesa de criadores de visons falou em um “dia sombrio para a Dinamarca” e disse que a decisão do governo equivale a um dobre fúnebre para a indústria de couro não curtido do país.

“É claro, não devemos ser a causa de uma nova pandemia. Não conhecemos a base profissional para esta avaliação e risco… mas a decisão do governo é um desastre para a indústria e a Dinamarca”, disse seu presidente, Tage Pedersen.

Em sua fazenda de criação de visons, Hans Henrik Jeppesen disse estar devastado com a decisão. “Esta é uma situação muito, muito triste para minha família e eu”, declarou.

CNN