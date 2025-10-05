Digitalização, personalização e governança: os pilares do franchising de saúde em 2026

O setor de franquias brasileiro segue em crescimento acelerado. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o mercado movimentou R$ 65,97 bilhões no primeiro trimestre de 2025, alta de 8,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dentro desse universo, as franquias de saúde, beleza e bem-estar se consolidam como protagonistas, impulsionadas pela busca dos consumidores por conveniência, tecnologia e atendimento de qualidade.

Especialistas apontam que três pilares devem orientar o futuro das redes de saúde no franchising: digitalização, personalização e governança.

A digitalização não se limita a implantar sistemas modernos. Plataformas de agendamento on-line, teleodontologia, prontuário eletrônico e integração de dados melhoram a experiência do paciente e trazem eficiência para franqueados, reduzindo custos e retrabalho.

A personalização no atendimento também ganha destaque. O paciente atual exige agilidade, mas também quer ser tratado de acordo com suas necessidades específicas, o que exige treinamento constante de equipes e processos estruturados para garantir padrão de qualidade.

Já a governança aparece como alicerce de longo prazo. Conselhos atuantes, auditorias internas e métricas claras são fundamentais para que redes com centenas de unidades mantenham consistência em escala, evitando a dispersão de padrões e fortalecendo a reputação da marca.

De acordo com o empreendedor e especialista em franchising, Paulo Zahr, fundador da OdontoCompany, empresas que investem nesses pilares estarão consolidadas não só nos próximos meses, mas por décadas. Olhar para digitalização, para o paciente como indivíduo e para estruturas de governança não é luxo, mas uma escolha estratégica para quem deseja deixar legado.

Paulo Zahr é fundador da OdontoCompany, empreendedor e especialista em franquias, com mais de 30 anos de experiência no setor