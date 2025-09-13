DIAS DE IRRACIONALIDADE POLÍTICA E JURÍDICA.– Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

DIAS DE IRRACIONALIDADE POLÍTICA E JURÍDICA.

Democracia é a condição de se falar o que se deseja, e a possibilidade de ser processando pelo que se diz. Ou seja, é a aplicação em toda a sua plenitude do direito à livre expressão. No entanto, o que estamos assistindo, acompanhado e presenciando são ações que demonstram o verdadeiro enfraquecimento da democracia para defender a democracia.

Enquanto as ruas são tomadas pelo grito de liberdade de expressão, a falsa burguesia do proletariado oprime o povo, criando uma sensação de normalidade da perseguição aos contrários, vestidos sob o manto da legalidade. Ao mesmo tempo, tudo sendo apoiado pelos tribunais que adulteraram a Constituição Federal há décadas, para salvar a democracia que escraviza o pobre e privilegia a classe dominante.

Dia após dia, estamos presenciando o uso do aparato estatal em nome da democracia para perseguir inimigos pessoais. E a mídia, que deveria fazer o seu papel crítico, vem silenciando, pois os efeitos da destruição das leis são contra o seu maior inimigo e crítico. Porém, hoje é o inimigo da mídia, amanhã pode ser ela mesma calada e perseguida, visto que o poder sempre troca de mãos e as garantias legais do devido processo, da ampla defesa e do contraditório estão em frangalhos.

Hoje vejo com muito cuidado, reserva e decepção a violência instalada em nome de uma ideologia. A qual é tola e somente cria divisão e guerras. E em nome da falsa estabilidade institucional, ou seja, manter os poderosos sempre poderosos, e os mais pobres do povo sobre controle, passam a destruir a legalidade do direito que é conquista da humanidade, assim como, passaram a destruir os adversários políticos a qualquer preço, sem se importar com a soberania popular, onde o país trocou o pluralismo pelo monopólio da ideologia.

A democracia é a força e a coragem de permitir o contraditório, mesmo de pessoas sem a menor noção da vida real. E é dentro da controversa que o espírito da democracia se manifesta, apresentando os verdadeiros democratas. Fundamentado nesta primícias, o uso artificial do impedimento do adversário político por meio dos tribunais é um verdadeiro atentado a república e ao desejo popular.

A essência da democracia está na alternância do poder, na força das ideias e do debate, no respeito ao adversário político e não na vingança arquitetada. E aqui não estamos tratando de defender A ou B, ou mesmo defender a impunidade de quem cometeu crimes, pelo contrário, estamos tratando da defesa da legalidade, da equidade, da legitimidade do processo democrático. Pois, uma democracia ativa e real, combinada com os preceitos humanos, é uma democracia saudável e por si mesma, se sustenta dentro do respeito, da neutralidade das instituições e da correta aplicação das leis, sem precisar de um tutor.

Infelizmente, é perceptível que a loucura tomou de conta de inúmeras cabeças que deveriam ser pensantes e criativas em busca de soluções para a nação que passa pela escuridão da irracionalidade, levando o pobre à miséria, à angústia e à fome extrema. Enquanto, um pequeno grupo de burguês luta desesperadamente pelo poder e pelo controle nacional, tendo em vista apenas desviar, roubar e corromper.

Estes são dias escuros e de profundas trevas irracionais. Onde se comemora a morte de um adversário político e se festeja a dor do inimigo, esquecendo-se de que estes têm família, parentes e amigos que estão sofrendo. É, a ideologia tem sido maior do que o humanismo e a razão. E assim segue a saga da destruição silenciosa da humanidade em nome dos prazeres temporais e do desejo enlouquecido de domínio sobre o outro.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

Se o seu inimigo tiver fome,

dê-lhe de comer;

se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará

brasas vivas sobre a cabeça dele,

e o Senhor recompensará você. (Provérbios 25:21-22)