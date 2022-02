Diariamente, são realizadas cerca de 300 atualizações do Cadastro Único em Mossoró

Com o fim do Auxílio Emergencial em dezembro do ano passado, a procura pela inscrição nas unidades de Cadastro Único se elevou exponencialmente em todas as cidades brasileiras aonde são vistas filas de espera. Prova disso é que, diariamente, são distribuídas em torno de 300 fichas nas três unidades do Cadastro Único de Mossoró para pessoas que desejam fazer ou apenas atualizar o cadastro.

Por meio do cadastro atualizado, a população tem acesso aos programas e benefícios socioassistenciais, dos quais o Auxílio Brasil tem sido o mais procurado. Isso promove a inclusão de famílias, melhorando ou sendo a única fonte de renda de muitas delas.

Na semana passada, de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, foram realizados 1.300 atendimentos nas três unidades de Cadastro Único. A assistente social Marwyla Lima explica que, pela manhã, a partir das 7h, as fichas são distribuídas e quem não consegue ser atendido já realiza o agendamento de atendimento para o horário da tarde, de forma que todos são atendidos no dia de sua procura pela unidade.

Uma vez por semana é realizado nas salas de espera das unidades palestras informativas acerca dos benefícios socioassistenciais, momento em que o público que está à espera de atendimento aproveita para tirar dúvidas sobre os benefícios.