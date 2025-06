Diagnóstico de câncer no SUS vai ficar até 5x mais rápido. Entenda!

Por Janary Damacena.

Agência Voz

A partir de agora, o Brasil vai contar com um supercentro de diagnóstico de câncer com capacidade de emitir mil laudos por dia. O lançamento foi realizado nesta sexta-feira (27), em São Paulo, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Para isso, o investimento será de R$ 2,2 bilhões por ano, incluindo 121 aceleradores lineares até 2026. Seis deles já foram entregues em São Paulo, Bauru, Piracicaba, Curitiba, Andaraí e Teresina. A expectativa é ter tratamentos mais rápidos, mais precisos e com tecnologia de ponta.

E para chegar a quem está longe dos grandes centros, serão organizadas carretas especializadas, clínicas móveis, telessaúde e até uso do Meu SUS Digital, WhatsApp e SMS para lembrar das consultas, exames e laudos — tornando a prevenção de câncer mais acessível para toda a população.

Essa iniciativa faz parte do pacote Agora Tem Especialistas, com renovação da rede, novos equipamentos e mais profissionais, reduzindo até 30% as filas e democratizando o acesso ao atendimento oncológico.

Para ampliar a rede de cuidado oncológico do SUS, o Ministério da Saúde anunciou, ainda, o repasse de R$ 8,2 milhões ao Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) para a compra de um acelerador linear. Esse equipamento é fundamental para o tratamento da doença e a meta do programa é garantir 121 novos aceleradores até o ano que vem.