‘Dia sagrado da soberania’, diz Lula após EUA sancionar Moraes e oficializar tarifaço

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que considera esta quarta-feira (30) como “dia sagrado da soberania” após os Estados Unidos sancionar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e oficializar o tarifaço de 50% contra produtos brasileiros.

“A gente conseguiu, às 17 horas, sancionar uma lei que defende a soberania animal. As criaturas de Deus que tem como habitat natural o planeta Terra, ou seja, não vão ser mais cobaias de experiências nesse país. Eu estou saindo daqui com pressa, porque eu vou me reunir ali para defender outra soberania a soberania do povo brasileiro em função das medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos. Então, hoje para mim é o dia sagrado da soberania, de uma soberania de coisas que eu gosto, dos animais e dos seres humanos”, disse Lula.

O presidente deu a declaração durante um evento de sanção de lei que proíbe o uso de animais em ensino, pesquisa e testes com cosméticos nesta quarta.

O governo de Donald Trump sancionou nesta quarta o ministro Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, utilizada para punir estrangeiros. A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro norte-americano.

Trump assinou também nesta quarta uma ordem executiva que impõe uma tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, elevando o total para 50%. A medida prevê uma longa lista de exceções como suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e produtos energéticos.

Reunião de emergência

Lula convocou uma reunião de emergência com ministros para discutir as medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos nesta quarta. Há a previsão de que os ministros da Fazenda, Fernando Haddad (PT) e o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), participem da reunião.

Segundo o governo americano, todos os eventuais bens de Alexandre de Moraes nos EUA estão bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ele. O ministro também não pode realizar transações com cidadãos e empresas dos EUA — usando cartões de crédito de bandeira americana, por exemplo.

O anúncio da tarifa oficializa o percentual mencionado pelo republicano em carta enviada a Lula neste mês e afirma que a ordem executiva foi motivada por ações que “prejudicam empresas americanas e os direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos”, além de afetar a política externa e a economia do país.

O decreto adiou a tarifa que estava prevista para entrar nesta sexta-feira (1º) e vai passar a valer no dia 6 de agosto.