Dia dos Pais deve movimentar mais de R$ 480 milhões no RN

O Dia dos Pais de 2025 deve movimentar R$ 480,3 milhões no comércio potiguar, um crescimento de 13,8% em relação ao ano passado, conforme levantamento do Instituto Fecomércio RN (IFC). A projeção aponta ainda para um crescimento no ticket médio e maior intenção de compras, em Natal e Mossoró consolidando a data como uma das mais relevantes para o calendário varejista do segundo semestre.

O movimento total de R$ 480,3 milhões supera os R$ 421,9 milhões de 2024, apoiado pela redução da inflação (IPCA abaixo de 4% em 12 meses até junho) e estabilidade no emprego formal. Em presentes, a alta foi de 11,1% (R$ 214,2 mi em 2024 para R$ 238 mi em 2025); em comemorações, 16,6% (de R$ 207,7 mi para R$ 242,2 mi).

Com isso, o IFC analise que o Dia dos Pais 2025 no Rio Grande do Norte aponta para uma retomada vigorosa no consumo, com crescimento real de vendas, aumento do ticket médio e maior engajamento dos consumidores nas compras.

Preferências e comportamento de consumo

Na capital potiguar, 64,9% dos consumidores entrevistados pretendem presentear, maior índice desde o início da série histórica, refletindo-se numa movimentação de R$ 155,9 milhões (alta de 12,3% sobre 2024). Além disso, o gasto médio por presente saltou para R$ 155,71. Já em Mossoró, 58,2% dos entrevistados demonstram intenção de compra, e o setor deve faturar R$ 31,8 milhões (avanço de 15,4%), com ticket médio de R$ 142,81.

Os itens mais procurados são os de uso pessoal masculino. A expressiva demanda por perfumes e cosméticos em Mossoró (28,5%) reflete uma valorização crescente do cuidado pessoal masculino, enquanto em Natal, o vestuário (49,5%) continua liderando, mas com diversificação no mix de produtos.

“A diversificação dos itens e a ênfase nas promoções como fator decisivo sugerem que o comércio varejista, especialmente em Natal e Mossoró, deve intensificar campanhas promocionais, ampliar mix de produtos e reforçar a comunicação emocional, valorizando o vínculo afetivo que sustenta a data”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz.