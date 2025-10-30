Dia de Finados: Diocese divulga horários das missas nos cemitérios de Mossoró

A Diocese de Santa Luzia divulgou a programação de missas realizadas nos cemitérios de Mossoró, durante o feriado de Finados, celebrado pela Igreja Católica no próximo domingo, 2 de novembro.

Horários das missas nos Cemitérios:

Cemitério São Sebastião

5h – Preside Padre Cornélio Freire

16h30 – Dom Francisco de Sales- Bispo Diocesano

Cemitério Novo

16h- Frei Francisco ( Paróquia Nossa Senhora da Conceição).

As missas na Catedral de Santa Luzia serão realizadas em quatro horários: 6h, 9h, 11h e 19h.