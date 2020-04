Dia de Combate a Hipertensão Arterial: especialista do HCor explica relação entre pressão alta e coronavírus

Médico reforça a importância de hipertensos e cardiopatas manterem o tratamento com uso de medicação diária

Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial é comemorado neste domingo (26)

No Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, o HCor faz um alerta para os pacientes que convivem com a hipertensão e fazem parte do grupo considerado de maior risco para a infecção por Sars-CoV-2, o novo coronovaírus.

O especialista Celso Amodeo, médico cardiologista e nefrologista do HCor, explica que pacientes com pressão alta, diabetes e insuficiência cardíaca não controlados estão mais suscetíveis a ter complicações relacionadas a Covi-19. “É muito importante que pacientes com as doenças controladas não suspendam, de forma alguma, o tratamento sem conversar antes com o médico”, destaca.

O médico alerta para notícias recentes que associaram a possibilidade de alguns medicamentos para doenças crônicas como as cardiopatias e hipertensão facilitaram a entrada do coronavírus para dentro das células do corpo. Entretanto, não há, ainda, evidência científica publicada de que isso, de fato, ocorra em seres humanos. “Diante dessa controvérsia, após a análise criteriosa da literatura, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Europeia de Cardiologia e o Colégio Americano de Cardiologia orientam sobre a não suspensão dos medicamentos hipertensivos, entre outros, de uso diário pelos pacientes”, explica Amodeo.

Pacientes que convivem com doenças crônicas sempre estiveram em maior risco de contraírem vírus que acometem os pulmões, como é o caso da influenza, que transmite a gripe. Comprometimentos na circulação também debilitam a “chegada” das células de defesa nos órgãos com infecção.

Além dos hipertensos, chamamos atenção também dos pacientes que possuem obstruções nas artérias, insuficiência cardíaca e outros problemas do coração, além das pessoas que já tiveram AVC (derrame) e infarto.

Segundo o especialista, a principal orientação para pacientes com pressão alta e portadores de doenças cardiovasculares é redobrar os cuidados com a higienização das mãos e a medida de isolamento social. Quem precisa sair de casa, deve fazer o uso de máscara, álcool gel e manter sempre a distância social.

Estima-se que a hipertensão atinja cerca de um bilhão de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). No país, 35% da população adulta convive com pressão alta e, segundo especialistas, deste total 50% dos pacientes não tem conhecimento do problema. A pressão alta é responsável por desencadear até 80% dos casos de derrame cerebral e 60% dos casos de ataque cardíaco registrados no Brasil.

O HCor listou os cuidados que os pacientes hipertensos devem redobrar durante a pandemia:

– Alimentação é aliada da prevenção

Mantenha suas defesas em alta com refeições equilibradas e ricas em alimentos naturais. Para consumir menos sal, sem abrir mão do sabor, é possível apostar em ervas aromáticas e especiarias, a fim de melhorar o paladar da refeição sem comprometer a saúde. Também é importante diminuir ao máximo o consumo de alimentos processados e industrializados (pães, queijos, enlatados e embutidos, cujo conservante principal é o sal), que chegam a constituir cerca de 75% do sal consumidos nas refeições diárias.

– Treino em casa

De maneira moderada, é indicado mexer o corpo, mesmo em casa, com exercícios aeróbicos, dança, subida de escadas e treinos de Yoga e funcional (com o peso do próprio corpo) com apoio de aplicativos e canais nas redes sociais.

– Saúde monitorada

É fundamental seguir o monitoramento da saúde cardíaca com exames. O HCor está preparado para receber pacientes e manter a normalidade das consultas e exames. O serviço de telemedicina também pode ser acionado para tirar dúvidas quanto ao tratamento e troca de receitas, por exemplo.

