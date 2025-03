Dia da Poesia será celebrado em Mossoró nesta sexta-feira, 14

O evento em comemoração ao Dia Nacional da Poesia é um fomento operacionalizado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e será realizado na próxima sexta-feira (14), Dia Nacional da Poesia, às 19h, no auditório Jornalista Dorian Jorge Freire, na Estação das Artes Elizeu Ventania.

O show musical é aberto ao público e abordará o tema, “De vez em quando florescer”, com os artistas Symmara Fernandes e Emiliano Pordeus, compartilhando trabalhos autorais. O projeto tem o incentivo da Lei Paulo Gustavo.

As senhas são limitadas devido a capacidade do espaço. Para participar do evento, os amantes da poesia podem baixar o ingresso no site Sympla.com buscando por “Show De vez em quando, florescer” ou acessando o link: https://tinyurl.com/ShowFlorescer.

Durante a programação, os poetas locais poderão participar do momento “Microfone Aberto”, com um breve recital, compartilhando seus versos com o público. E os primeiros que chegarem no local, ganharão de presente um exemplar do livro “Reflexões e Fluxos sobre Literatura”, de autoria de Symmara Fernandes.