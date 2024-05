“Dia D” disponibiliza vacina contra gripe, dengue e febre amarela à população

A Prefeitura de Mossoró está realizando neste sábado (18) mais um “Dia D” de vacinação. Estão sendo disponibilizadas à população imunizantes contra Influenza, febre amarela e dengue em diferentes pontos. A aplicação das vacinas começou às 7h e segue até as 12h, 16h e 18h, a depender do local.

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Edgard Burlamaqui (Centro Clínico Evangélico); Dr. Lucas Benjamin; Dr. Cid Salem; Dr. José Leão; Marcos Raimundo Costa; Vereador Lahyre Rosado e Escola Estadual Padre Sátiro Cavalcanti Dantas, a vacinação termina às 12h. Já nas UBSs Maria Soares da Costa e Dr. Chico Costa o funcionamento será até as 16h. No Partage Shopping, o público pode se vacinar até as 18h.

A vacina contra Influenza está liberada para todos acima de seis meses. O imunizante contra febre amarela é voltado para aquelas pessoas de nove meses a 59 anos. Já a proteção contra a dengue tem como público prioritário crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

“Mais um ‘Dia D’ e gente convida a população a comparecer, para colocar em dia sua dose da vacina contra a febre amarela, Influenza e ainda dengue para o público-alvo de 10 a 14 anos. Durante toda a semana, quem não conseguir vir no sábado, pode procurar uma de nossas UBSs”, explicou a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas.

O casal Maria do Carmo e Gilvan Ferreira aproveitou a manhã deste sábado (18) para atualizar o seu esquema vacinal, na UBS Dr. Chico Costa, localizada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Antônio.