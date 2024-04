Dia D de vacinação no RN contra a influenza registra quase 37 mil doses aplicadas

No sábado (13) o Rio Grande do Norte participou do Dia D de vacinação contra a influenza. A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) coordenou a ação que contou com a participação dos 167 municípios potiguares.

Somente neste dia foram aplicadas 36.779 doses da vacina. Os municípios que mais vacinaram sua população são: Severiano Melo, Pedra Grande e Caiçara do Rio do Vento com 72,57%, 71,02% e 68,76% de cobertura vacinal, respectivamente, até o sábado. No total já foram aplicadas 246.384 doses da vacina contra a influenza em todo o RN.

A capital do estado, Natal, estava até sábado com 11,67% de cobertura vacinal. Na Região Metropolitana, São José de Mipibu atingiu o percentual de 34,5%, Ceará-Mirim, 22,69%, Macaíba, 20,02%, Parnamirim, 16,3% e São Gonçalo do Amarante, 16,03%.

A campanha nacional de vacinação contra a influenza iniciou no dia 18 de março e segue até 31 de maio, vacinando o público prioritário, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, professores e povos indígenas. A meta é imunizar, pelo menos, 90% de cada um dos 17 grupos prioritários para a campanha, que no RN somam 1,3 milhão de pessoas.