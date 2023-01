“Dia D de vacinação” é realizado pela Prefeitura de Mossoró no Centro Administrativo

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza nesta sexta-feira (20) um dia D de vacinação para servidores públicos e usuários dos serviços do Centro Administrativo, no bairro Aeroporto. A ação também é aberta para a população em geral que deseja atualizar a situação vacinal.

A Coordenação do Programa de Imunizações do município está disponibilizando vacinas da varicela (proteção contra catapora), meningocócica C (proteção contra meningite C) e dTpa (proteção contra difteria, tétano e coqueluche). Há também imunização contra Influenza e Covid-19.

“É um ‘Dia D de vacinação’ para os servidores das três secretarias. Na oportunidade, a vacinação também está sendo ofertada a toda a população que venha buscar algum serviço no Centro Administrativo ou que queira atualizar a sua situação vacinal”, explicou Etevaldo de Lima, coordenador de Imunizações do município.

Diego Barbosa, servidor público.

O servidor público Diego Barbosa aproveitou a oportunidade para se imunizar. “É um momento importante para nos protegermos. Aproveito para agradecer à Secretaria de Saúde que está fazendo essa campanha. Este serviço é muito importante porque vai nos prevenir das doenças”, declarou.

A estudante Ana Alice Carlos também participou da ação se protegendo contra a Covid-19. “É muito importante para prevenção de doenças e caso a gente contraia a Covid-19 ela será mais branda, não será um caso grave”, disse.

A vacinação nesta sexta-feira, no Centro Administrativo, segue na parte da tarde das 13h30 às 16h. “É uma oportunidade que a população tem para atualizar o seu esquema vacinal em mais um ponto extra de imunização”, reforçou Etevaldo de Lima.

Assecom