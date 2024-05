Dez prisões foram realizadas na “Operação Intocáveis”

As diligências da “Operação Intocáveis”, deflagrada nas primeiras horas desta terça-feira (28), pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, prosseguem e até o momento foram cumpridos doze mandados de busca e apreensão, efetuadas dez prisões preventivas e três prisões em flagrante.

As ações em Natal e Grande Natal foram realizadas em Felipe Camarão, Planalto, Guarapes, Lagoa Azul, Mãe Luiza, Macaíba e São Gonçalo do Amarante. Além disso, também foram cumpridos mandados na Paraíba, onde foi preso um traficante que distribuía drogas para o grupo criminoso, e em Santa Catarina, onde foi capturado um casal milionário que liderava toda a Organização Criminosa.

Durante as diligências, foram apreendidas armas de fogo, documentos falsos e diversos outros documentos relevantes para as investigações. A “Operação Intocáveis”, deflagrada pela Delegacia Especializada em Narcóticos de Natal (DENARC/Natal), contou com a participação de policiais civis da Delegacia de Polícia Civil da Grande Natal (DPGRAN), da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), do Núcleo de Operações com Cães (NOC/PCRN), do Grupo Penitenciário de Operações com Cães (GPOC da Polícia Penal/RN), do Comando de Policiamento da Capital – CPC/BPAmb e do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER/SESED).